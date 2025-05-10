Başkan Erdoğan’dan Gençlerbirliği’ne tebrik!

Trendyol 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenen Gençlerbirliği, sezonu 68 puanla 2. sırada tamamladı ve 4 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik etti.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.