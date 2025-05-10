Fatih Tekke: "Galatasaray'ı zorladığımızı düşünüyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tekke, maç değerlendirmesinde bulunarak, "Yayının başında da söylediğim gibi bugün top rakipteyken iyi oynamamız gerekiyordu. Bence bugün bunu çoğu bölümlerde riskli bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. İkinci toplarda belki yüzde elli yüzde elli daha başarılı olmamız lazımdı çünkü onlara çok çalışmıştık. Bugün olumuz olarak biraz daha topun bizde kalması gerekiyordu. Ama bence kırılma noktaları rakipteyken pozisyonlar da verdik hatalar da yaptık gayet doğal olarak. Ama ilk yarı iki tane pozisyon var, onlardan bir tanesinin gol olması lazımdı. Bu olmayınca ikinci yarı aslında ilk bölümde yine baskı sonra yine biraz daha farklı bir şey düşünmüştüm fakat maalesef öngöremediğimiz sakatlıklar oldu" dedi.

"GALATASARAY TAKIMINI ZORLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Galatasaray takımını zorladığımızı düşünüyorum" diyen Tekke, "Şimdi önümüzde ligin bizim için en değerli maçı var. Kolay bir maç mı? Hayır. Bugün Galatasaray takımını zorladığımızı düşünüyorum. Kupa maçı daha farklı olacak diye ümit ediyorum. Daha farklı olacaktır. Umarım Savic'in durumu yarın belli olacak. Okay'ın durumunu bilmiyoruz. Enis büyük ihtimalle 2-3 hafta gibi gözüküyor belki daha fazla. Dolayısıyla tüm bu olumsuz gözüken sezon boyunca şu an gözüküyor ama şimdi maç sonunda diyorum 'iyi ki rotasyon yapmışım.' Çünkü Trabzonsporumuzun bence bu yılki en önemli maçı çarşamba günü. Umarım oradan kupayla mutlu bir şekilde taraftarımızı mutlu ederek ve geleceğimiz adına Avrupa kupalarında başlayarak devam etme, bu bizim için çok çok önemli ve değerli; umarım bunu başarırız. Ama bizim her maçımız zor oluyor; o maç da zor olacak. Umarım biz kazanırız" ifadelerini kullandı.

"LİGDE YAŞANANLAR ORTADA"

Hakemle ilgili soru üzerine konuşan Fatih Tekke şunları söyledi:

"Bugün bir daha tekrar yayından gördüm. Ofsayt çizgisinin çekilen adamın arkasındaki adam gözükmüyor mesela, o da enteresan. Geçen hafta bundan dolayı bir serzenişimiz oldu haklı olarak. Genel hatlarıyla ligin bir senelik tutumu, durumu, organizasyonu neyse yaşananlar ortada, herkesin malumu. Bunları konuşarak kafa ağrıtmaya gerek yok."