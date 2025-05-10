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Giriş Tarihi: 10.5.2025 14:06 Son Güncelleme: 10.5.2025 14:37

Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, Selçuk İnan ile yollarını ayırdı.

Gaziantep FK’da Selçuk İnan dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde teknik direktör Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

40 yaşındaki teknik adam, Mart 2024 ayında göreve gelmişti.

48 MAÇTA 20 GALİBİYET

İnan yönetiminde 48 maça çıkan Gaziantep FK, söz konusu maçlarda 20 galibiyet sevinci yaşarken, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı.

ALANYA MAÇI SONRASI VEDA KONUŞMASI YAPMIŞTI

35. haftada Alanyaspor'a 1-0 kaybedilen maçın ardından konuşan İnan, veda sinyalini vermişti.

İnan, "Geçen yıl çok zor bir görevi kabul etmiştim. Bu bir riskti bizim için ama ben hep cesaretli davrandım. Oyuncularımızla, yönetimle, başkanla beraber önemli işler yaptık. Zorlu bir süre yaşadık. Transferleri kendimiz yaptık. Ligde kalmayı neredeyse garantilemiş bir takım olarak Avrupa hesabı yaparken son haftalarda kötü sonuçlar aldık. İnsanların gösterdiği tepkiler bizi üzüyor. Üzülüyorum ama kırılmıyorum. O yüzden yarın başkanımızla da görüşeceğim. Bir şekilde buradaki misyonumun tamamlandığını düşünüyorum. Kısıtlı imkanlara rağmen önemli işler yaptık. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi sona erdi!
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