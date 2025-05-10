Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Söylediklerimizi başarmanın mutluluğunu yaşıyorum"

Hüseyin Eroğlu, Trendyol 1. Lig'de Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'a şu anki konumundan dolayı doğru ve saygılı davranmaya çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, "Teknik ekip, futbolcular, tüm çalışanlarımız, başkanımız Osman Sungur, yönetim kurulumuz, sportif direktörümüz Ali Ekber Düzgün'e katkılarından dolayı teşekkür ederim. Geldiğimde 17. haftada düşme potasının 2 puan üzerindeydik. İlk gün o hedefi söylemiştim. 'Sezon sonunda Gençlerbirliği Süper Lig'de olacak' diye. 'Çünkü Süper Lig Gençlerbirliği için bir hedef olamaz. Süper Lig Gençlerbirliği için bir zorunluluktur' diye. Burada aynısını tekrar ediyorum." diye konuştu.

"FUTBOLCULARIM ÇOK MUTLU"

Geriden gelip başarmanın kolay olmadığını anlatan Eroğlu, "Biz çok çalıştık. Nasıl çalışırsan öyle oynarsın, oynarsan şampiyon olursun. Oyuncularımızla aramızdaki güzel bir diyalogdur. Doğru çalıştığımıza inanıyorum, futbolun doğrularını yaptık. Oyuncularımıza ilk gün söylediğim notlar vardı. 'İnanmamız gerekiyor, çok çalışalım, doğru çalışalım, sezon sonu geldiğinde göreceksiniz bu takım Süper Lig'de olacak' diye. Söylediklerimizi başarmanın mutluluğunu yaşıyorum, futbolcularım da çok mutlu." ifadelerini kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ SÜPER LİG'E TAŞIMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Zor maçlar oynadıklarını, kırılma anları yaşadıklarını aktaran Eroğlu, "Ama Gençlerbirliği'ni 4 yıl aradan sonra hak ettiği Süper Lig'e taşımanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği'nin Türkiye'nin bir marka değeri, rahmetli İlhan Cavcav'ın oluşturduğu bir ekol olduğunu söyledi.