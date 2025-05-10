Okan Buruk: "Galatasaray, mayıs yaklaştığında çok daha fazla motive olur"

Buruk, maç öncesi Trabzonspor'un bir rotasyona girebileceğini düşündüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çünkü çarşamba günü çok önemli bir final maçı var. Bu final maçına da rakibimizin daha tam kadroyla çıkmasını bekliyorduk. Burada tabii ki bu tür maçlar öncesi en büyük risk sakatlık riskleri oluyor. Bir rotasyon bekliyorduk. Saha dizilişini daha değişken bekliyordum açıkçası. Yani hem 4'lü hem 3'lüye dönen daha önceki maçlarda Fatih hocanın denediği rotasyonlar var, saha içi rotasyonlar. Top rakipteyken savunmayı beşlediği, top kendindeyken 4'lü savunmayla oynadı. Ama bugün direkt olarak üçlü savunmayı kullandı. Burada özellikle bizi kilitlemeye çalıştılar. İlk yarıda bence bunu önemli bir şekilde başardılar. Zaman zaman çok fazla uzun toplar oynadık. Bu uzun topların dönüşünde ilk yarının sonlarında verdiğimiz pozisyonlar da oldu."

İkinci yarıya daha derli toplu başladıklarını vurgulayan Buruk, "Soyunma odası tabii ki iletişimimiz, rakibe nasıl üstünlük kurabiliriz. Bunları da biraz paylaştık. Oyuncularımız kendi aralarında tabii ki hem konsantrasyon hem bu maçı kazanmak için neler yapabileceğini konuştu. İkinci yarı bence daha iyi bir Galatasaray vardı. Orada duran topları etkili kullandık. Çok gole yaklaştık ve arkasından golü bulduk. Bence 1-0'da maçın kırılma anı oldu, devamında 2-0'la bitirdik. İkinci yarı çok daha iyi oynadık. Çok daha fazla pozisyona girdik. Ama Trabzonspor takımını da gerçekten kutluyorum. Bugün onlar da iyi bir mücadele ortaya koydular." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ KUPAYI KAZANMAK"

Buruk, rakipleri ile yapacakları Ziraat Türkiye Kupası finaline değinerek, "İnşallah çarşamba günü daha zevkli bir maç olur. Kupa finalinde tekrar oynayacağız. Dediğim gibi rakibimiz orada belki en iyi 11'i ile çıkacak. Bize daha çok zor anlar yaşatmaya çalışacak. Çok da iyi futbolculara sahipler. İnşallah daha güzel bir maç daha güzel bir final olur. Tabii ki hedefimiz kupayı da kazanmak." şeklinde konuştu.

Lig maçı ile kupa maçı arasında 4 günün dinlenmek için uygun bir süre olduğunu anlatan Buruk, "Burada sadece sakatlıklardan korkabilirsiniz. Trabzonspor'un bizim kadar kadro genişliği olmadığı için biz burada biraz daha cesur olduk. Tabii ki bizim ilk hedefimiz şampiyon olmak. Bu da şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçtı. Bu maçı kazandıktan sonra bir sonraki maçın kadromuzu nasıl yapacağız, biz de değişiklik yapacak mıyız bir sonraki maçta, kimlerle oynayacağız, buna karar vereceğiz. Dediğim gibi Trabzonspor'a göre avantajımız şu anda daha geniş bir kadroyla olmamız. Tam kadroyuz ilk defa. Sezonun büyük bölümünde biz de eksiklikler yaşamıştık ama şu anda tam kadro buradayız finalde de aynı şekilde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"LİGDE BÜYÜK ÜSTÜNLÜK KURDUK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho'nun "Ligin sonucu başlamadan belliydi." şeklinde kullandığı ifadeye ilişkin de Okan Buruk, şunları söyledi:

"Genel olarak buna çok girmek istemiyorum. Çünkü gerçekten şu an kime sorarsanız sorun Türkiye'nin en başarılı takımı oyun olarak da bence kadro yapısı olarak da Galatasaray'ın olduğunu söyleyecek. Biz de zorlu dönemler geçirdik. Bizim de zaman zaman iyi oynamadığımız dönemler oldu ama özellikle rakibimize karşı hem puan olarak üstünlük kurduk hem maçlara baktığımızda rakibimize karşı çok rahat maçlar kazandık. O yüzden bence sahada da çok net bir üstünlük kurduk. Genel olarak baktığımızda da ligde de çok büyük bir üstünlük kurduk bu da puan durumundan çok açık bir şekilde belli."

Buruk, karşılaşma sonunda sakatlık yaşayan Torreira'nın ise önemli bir durumunun olmadığını sözlerine ekledi.