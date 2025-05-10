Galatasaray, Trabzonspor’u mağlup etti! Cimbom’dan şampiyonluk için büyük adım...

ENİS DESTAN SAKATLANDI

Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Enis Destan, sakatlandı. Enis, bir süre oyuna devam etmek istedi ancak daha sonra kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı.



Bordo-mavililerde sakatlanan Enis Destan yerine 20. dakikada Danylo Sikan oyuna dahil oldu.