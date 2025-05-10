Galatasaray, Trabzonspor’u mağlup etti! Cimbom’dan şampiyonluk için büyük adım...

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Ev sahibi Trabzonspor, "Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Enis" 11'iyle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar, maçı 2-0 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri, 66'ncı dakikada Abdülkerim Bardakcı, 84'üncü dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 86'ya yükseltirken, Trabzonspor 46 puanda kaldı. Süper Lig'de gelecek hafta sarı-kırmızılılar, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Bordo-mavililer ise Bodrum FK deplasmanına gidecek.
1 PUAN YETECEK
Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Kayserispor karşılaşmasında en az 1 puan alması halinde Fenerbahçe maçının sonucuna bakmaksızın 25. şampiyonluğunu ilan edecek.
GALATASARAY 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, rakibine karşı deplasmanlardaki yenilmezliğini sürdürdü.
Trabzon'da son olarak 1 Eylül 2018 tarihinde oynanan karşılaşmayı 4-0'lık skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki 5 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
GALİBİYET SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Sarı-kırmızılılar, Trabzon karşılaşmasıyla resmi maçlardaki galibiyet serisini de 7'ye çıkardı. Cimbom, Süper Lig'de Samsunspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Sivasspor ve Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Konyaspor'u mağlup etti.
ABDÜLKERİM BARDAKCI'DAN 5 GOL
Sarı-kırmızılıların ilk golünü kaydeden Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ligdeki 3. gol sevincini yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunan Abdülkerim'in toplamda da 5. golünü attı.
Maça 11'de başlayan Abdülkerim Bardakcı, 90 dakika sahada kaldı.
ENİS DESTAN SAKATLANDI
Trabzonspor'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Enis Destan, sakatlandı. Enis, bir süre oyuna devam etmek istedi ancak daha sonra kendisini yere bıraktı ve oyundan çıktı.
Bordo-mavililerde sakatlanan Enis Destan yerine 20. dakikada Danylo Sikan oyuna dahil oldu.
KAPALI GİŞE OYNANDI
İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu.
Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi.
MAÇ ÖNCESİ PANKARTLARLA ÇIKILDI
Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı.
Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.