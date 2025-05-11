Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nı kutladı

Bakan Bak, Dörtlü Final organizasyonun şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya yenilerek ikinci olan Galatasaray Basketbol Takımı için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Unicaja Malaga ile karşılaşan ve Avrupa ikincisi olan Galatasaray Basketbol Takımı'nı göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sarı-kırmızılı temsilcimizin gelecek yıllarda Avrupa şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, Galatasaray Erkek Basketbol takımına başarılar diliyorum."