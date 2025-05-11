Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4 golle geçti!





Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Fenerbahçe maçına göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Norveçli teknik adam, sarı kart cezalısı olan Mert Günok, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerine Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai ve Ciro Immobile'ye şans verdi.