Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın heyecanı devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışında kaderi belirleyen Beşiktaş, bu akşam Adana Demirspor'u konuk etti.
BEŞİKTAŞ 4 GOLLE KAZANDI
Ligde form yakalayan Beşiktaş, Rafa Silva, Milot Rashica, Ciro Immobile ve Joao Mario'nun attığı gollerle rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.
BEŞİKTAŞ'TA ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR
Beşiktaş'ta Chamberlain ve Uduokhai sakatlık yaşadı. İki oyuncu da oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlı takımda oyuna Mustafa ve Emrecan girdi.
PAULISTA'NIN DİŞİ KIRILDI
Üst üste sakatlıklar yaşayan Beşiktaş'ta Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın Aymbetov ile girdiği hava topu mücadelesinde dişi kırıldı.
SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor karşısında son oynadıkları Fenerbahçe maçı 11'ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Fenerbahçe maçına göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Norveçli teknik adam, sarı kart cezalısı olan Mert Günok, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerine Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai ve Ciro Immobile'ye şans verdi.