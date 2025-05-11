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Giriş Tarihi: 11.5.2025 18:03 Son Güncelleme: 11.5.2025 21:16

Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4 golle geçti!

Trendyol Süper Lig’in 35. Haftasında Beşiktaş evinde Adana Demirspor’u konuk etti. Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Kartal, Adana Demirspor’u 4-1’lik skorla mağlup etti ve puanını 58 yaparak ligde 3. Sıraya yükseldi.

Beşiktaş, Adana Demirspor’u 4 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın heyecanı devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışında kaderi belirleyen Beşiktaş, bu akşam Adana Demirspor'u konuk etti.

BEŞİKTAŞ 4 GOLLE KAZANDI

Ligde form yakalayan Beşiktaş, Rafa Silva, Milot Rashica, Ciro Immobile ve Joao Mario'nun attığı gollerle rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan siyah-beyazlı takım puanını 58 yaptı ve ligde 3. sıraya yükseldi.

BEŞİKTAŞ'TA ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR

Beşiktaş'ta Chamberlain ve Uduokhai sakatlık yaşadı. İki oyuncu da oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlı takımda oyuna Mustafa ve Emrecan girdi.

PAULISTA'NIN DİŞİ KIRILDI

Üst üste sakatlıklar yaşayan Beşiktaş'ta Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'nın Aymbetov ile girdiği hava topu mücadelesinde dişi kırıldı.

SOLSKJAER'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Adana Demirspor karşısında son oynadıkları Fenerbahçe maçı 11'ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı.



Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Fenerbahçe maçına göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Norveçli teknik adam, sarı kart cezalısı olan Mert Günok, Emrecan Terzi ve Mustafa Hekimoğlu'nun yerine Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai ve Ciro Immobile'ye şans verdi.

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Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4 golle geçti!
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