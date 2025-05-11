Fırtına’dan güçlü çıktı

Bu sezon11. asistini Morata'ya yapan Yunus Akgün, karşılaşma sonrası galibiyeti değerlendirirken, "İlk 10 dakika iyiydik ama sonra Trabzon oyuna girdi. İçeride konuştuk ve ikinci yarı güzel çıktık. Kayseri maçı evimizde. 25. şampiyonlukla 5. yıldızı takmak istiyoruz. Mayıslar bizim. Bunu her zaman söylüyoruz. Son iki karşılaşmaya final olarak bakıyoruz. Önce Trabzon'la kupa ardından da Kayseri" dedi.Galatasaray ve milli takımıntecrübelidefans oyuncusuAbdülkerim Bardakcıdün Trabzon'da golperdesini açan isimdi.30 yaşındaki oyuncu,ligde en son 14Eylül'de İstanbul'dakiRizespor maçında fileleribulmuştu. Bu sezon46 resmi müsabakada5 gol-3 asiste ulaştı.Dış sahada bileği bükülmeyen Galatasaray, Trabzonspor'u da yenerek rekor kırdı. Üst üste 3. şampiyonluğuna koşan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig tarihinde deplasmanda en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı sezonunu yaşadı (14/17). Aslan'ın başarılı hocasıGalatasaray, Trabzonspor deplasmanında kazanma alışkanlığını dün de sürdürdü. Son olarak 1 Eylül 2018 tarihindeki maçı 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki 6 müsabakada yenilmedi. 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.sonrasındaki 5 maçı (Samsun,Bodrum, Konya, Eyüp, Sivas) kazanmıştı.Sarı-kırmızılılar, dün Papara Park'ta seriyedevam etti. Aslan, rakibinin yenilmezlik serisiniise bitirdi.Abdülkerim, Süper Lig'de 2012 Nisan'dan sonra Necati Ateş'in ardından Trabzonspor deplasmanında kafa golü atan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu.Fernando Muslera, 2014-15 sezonundan bu yana bir maçta 70+ kez topla buluşan (80), 5+ kurtarış yapan (5) ve 15+ isabetli uzun pas veren (19) ilk kaleci oldu.