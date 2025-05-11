Fırtına’dan güçlü çıktı

2 FİNAL KALDI
Bu sezon
11. asistini Morata'ya yapan Yunus Akgün, karşılaşma sonrası galibiyeti değerlendirirken, "İlk 10 dakika iyiydik ama sonra Trabzon oyuna girdi. İçeride konuştuk ve ikinci yarı güzel çıktık. Kayseri maçı evimizde. 25. şampiyonlukla 5. yıldızı takmak istiyoruz. Mayıslar bizim. Bunu her zaman söylüyoruz. Son iki karşılaşmaya final olarak bakıyoruz. Önce Trabzon'la kupa ardından da Kayseri" dedi.
8 AY SONRA GOL SEVİNCİ
Galatasaray ve milli takımın
tecrübeli
defans oyuncusu
Abdülkerim Bardakcı
dün Trabzon'da gol
perdesini açan isimdi.
30 yaşındaki oyuncu,
ligde en son 14
Eylül'de İstanbul'daki
Rizespor maçında fileleri
bulmuştu. Bu sezon
46 resmi müsabakada
5 gol-3 asiste ulaştı.
DEPLASMAN FATİHİ GALATASARAY
Dış sahada bileği bükülmeyen Galatasaray, Trabzonspor'u da yenerek rekor kırdı. Üst üste 3. şampiyonluğuna koşan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig tarihinde deplasmanda en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı sezonunu yaşadı (14/17). Aslan'ın başarılı hocası Okan Buruk ise lig tarihinde Galatasaray'ın başında Fatih Terim'in (Nisan 1999-Mayıs 2003) ardından üst üste beş Trabzonspor galibiyeti alan ikinci teknik direktör olmayı başardı...
TRABZON'DA ALTIN BULDU
Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında kazanma alışkanlığını dün de sürdürdü. Son olarak 1 Eylül 2018 tarihindeki maçı 4-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki 6 müsabakada yenilmedi. 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
6 MAÇTIR KAZANIYOR
29 Mart'ta Beşiktaş'a 2-1 yenilerek namağlup ünvanını kaybeden Galatasaray
,
sonrasındaki 5 maçı (Samsun,
Bodrum, Konya, Eyüp, Sivas) kazanmıştı.
Sarı-kırmızılılar, dün Papara Park'ta seriye
devam etti. Aslan, rakibinin yenilmezlik serisini
ise bitirdi. Trabzon 6 Nisan'da Fenerbahçe'ye 4-1 kaybettikten sonraki 4 haftada üst üste 3 galibiyet alırken (Rize, A.Demir, Alanya) bir maçı da berabere (Kasımpaşa) tamamlamıştı. Dün serisi bitti.
1
Abdülkerim, Süper Lig'de 2012 Nisan'dan sonra Necati Ateş'in ardından Trabzonspor deplasmanında kafa golü atan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu.
80
Fernando Muslera, 2014-15 sezonundan bu yana bir maçta 70+ kez topla buluşan (80), 5+ kurtarış yapan (5) ve 15+ isabetli uzun pas veren (19) ilk kaleci oldu.