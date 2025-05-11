Göztepe: 1 - Atakaş Hatayspor: 1

19'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Ceza sahası sol çaprazından Nielsen'in ortasında altı pas içerisinde iyi yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

27'nci dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Boutobba'nın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

67'nci dakikada Göztepe atağında sağ kanatta topla buluşan Romulo'nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Bekaj'da kaldı.

78'inci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan Oğün Bayrak'ın ortasında Emersonn kafasıyla topu Romulo'ya indirdi. Romulo'nun pasında altı pas içerisinde topla buluşan Nielsen'in şutunu kaleci Bekaj çeldi. Çizgi üzerine düşen meşin yuvarlağı defans oyuncuları uzaklaştırdı.

90'ıncı dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Sağ kanattan gelen ortada Dennis'in kafayla çevirdiği topla altı pas içerisinde buluşan Victor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Goller: Kubilay Kanatsızkuş (dk. 19) (Göztepe), Boutobba (dk. 27) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Carlos Strandberg (dk. 79) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Koray Günter, Heliton (Göztepe), Calvo, Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor)

