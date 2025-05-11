Hoş geldin Gençlerbirliği

Trendyol 1. Lig'in son haftasında dün oynanan maçlarla tablo netleşti... 3 hafta önce şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Gençlerbirliği oldu.Daniel Popa (2), Sinan Osmanoğlu, Leonardo Gaucho ve Gökhan Altıparmak'ın golleriyle kazanan Ankara ekibi, puanını 68'e yükselterek çıkış biletini almayı başardı.Son düdüğün ardından Ankara'da da taraftarlar bayraklarla sokaklara dökülerek gece geç saatlere kadar şampiyonluğu kutladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, hak ettikleri bir sonuç elde ettiklerini belirterek,dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği'ni, "Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide takımı Gençlerbirliği'ni canıgönülden tebrik ediyorum" mesajıyla kutladı.Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Ankaragücü, son hafta kazanmasına rağmen Trendyol 1. Lig'de de kümede kalamadı. Playoff bileti almayı hedefleyen Amed SK ile karşı karşıya gelen Başkent ekibi, 10 kişi kaldığı mücadelede 2-0 galip geldi ama üçlü averaj sonrasında Manisa FK ve Pendikspor'un gerisinde kaldığı için 2. Lig'e düştü. Golleri Dalcio ve Miraç Şimşek kaydetti. Ankaragücü'nde Görkem Cihan, 56'da kırmızı kartgördü. Bu sonuçla tribünde büyük üzüntü yaşandı.