İnşallah 4 de olur!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor'un ilk yarı çok disiplinli oynadığını aktarırken, kendilerinin bu periyodun son 10 dakikalık bölümünde çok kötü olduklarını belirtti. Buruk, "Trabzon deplasmanında kazanmak bizim için muhteşem. Rakibimiz çok iyi savunma yaptı" dedi. Deneyimli hoca şöyle devam etti: "Ocak ve şubat aylarında sıkıntılar yaşasak da yarışı hep önde götürdük. Ancak fark 6 puanken bile camiamızda umutsuzluklar vardı.Hep söylüyoruz; mayıs geldiğinde çok daha iyi motive oluyoruz. İki kupayı da istiyoruz. Galatasaray'da futbolcu olarak önemli başarılar yaşadım, bunu teknik adam olarak da tekrarlamak istiyorum. Burada üçüncü şampiyonluğum olacak. İnşallah seneye de dördüncü şampiyonluğu alırız."Jose Mourinho'nun "Ligin sonucu başlamadan belliydi" sözleriyle ilgili soruyu da şöyle yanıtladı: "Rakibimize karşı çok rahat maçlar kazandık.Genel olarak ligde de çok büyük bir üstünlük kurduk. Bu da puan durumuna açık bir şekilde yansıyor."Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin Başakşehir'e karşı 8 kişi kalması gerektiğini söyleyen Öztürk, ''Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Geçen günkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Takipçimiz Fenerbahçe, yıllardır takip ediyorlar, 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz. Bizim inanılmaz bir ekibimiz var" ifadelerini kullandı.Cimbom,Trabzon deplasmanında geçen hafta Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı. Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı, tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev aldı. Eren, 82. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi. Morata da 77. dakikada Yunus Akgün'ün yerine takıma dahil oldu ve golünü attı.Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı ve isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı. Sarı-kırmızılılar ayrıca seremonide "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart açtı.