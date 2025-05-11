Le Havre - Marsilya maçında olay! Tribünler sahaya inmeye çalıştı…

Marsilya puanını 62 yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Le Havre ise 31 puanda kaldı.

OLAY ÇIKTI, TRİBÜNLER SAHAYA İNMEYE ÇALIŞTI﻿

﻿Karşılaşmanın 64. dakikasında Marsilya futbolcularına Le Havre taraftarlarından yabancı madde atıldı.