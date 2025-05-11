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Giriş Tarihi: 11.5.2025 12:38

Le Havre - Marsilya maçında olay! Tribünler sahaya inmeye çalıştı…

Fransa Ligue 1’in 33. haftasında Marsilya, deplasmanda karşılaştığı Le Havre’yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 64. dakikasında saha bir anda karıştı. Tribünler sahaya inmeye çalıştı. İşte olaylı maçta tüm yaşananlar…

Le Havre - Marsilya maçında olay! Tribünler sahaya inmeye çalıştı…

Fransa Ligi'nin 33. haftasında Lev Havre ile Marsilya karşı karşıya geldi. Oceane Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Marsilya 3-1 kazandı.

Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 56 ve 90+9. dakikalarda Gouiri, 85. dakikada Mason Greenwood attı. Le Havre'ın tek golü ise 66'da Soumar'den geldi.

Marsilya puanını 62 yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Le Havre ise 31 puanda kaldı.

OLAY ÇIKTI, TRİBÜNLER SAHAYA İNMEYE ÇALIŞTI﻿

﻿Karşılaşmanın 64. dakikasında Marsilya futbolcularına Le Havre taraftarlarından yabancı madde atıldı.

Daha sonra bazı taraftarlar sahaya girerek futbolculara saldırmaya çalıştı. Güvenlik görevlileri araya girerek olayın büyümesini önledi.

Taraftarların sahaya girmesiyle hakem ve futbolcular soyunma odasına gitti. Karşılaşma tatil edilmedi ve taraftarların sakinleşmesinin ardından hakem oyunu devam ettirdi.

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Le Havre - Marsilya maçında olay! Tribünler sahaya inmeye çalıştı…
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