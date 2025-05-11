Le Havre - Marsilya maçında olay! Tribünler sahaya inmeye çalıştı…

Fransa Ligi'nin 33. haftasında Lev Havre ile Marsilya karşı karşıya geldi. Oceane Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Marsilya 3-1 kazandı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 56 ve 90+9. dakikalarda Gouiri, 85. dakikada Mason Greenwood attı. Le Havre'ın tek golü ise 66'da Soumar'den geldi.
Marsilya puanını 62 yaptı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Le Havre ise 31 puanda kaldı.
OLAY ÇIKTI, TRİBÜNLER SAHAYA İNMEYE ÇALIŞTI
Karşılaşmanın 64. dakikasında Marsilya futbolcularına Le Havre taraftarlarından yabancı madde atıldı.