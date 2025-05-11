Muhammed Salah: “Mane ile aramız kötüydü”

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, İngiliz ekibinde birlikte oynadığı eski takım arkadaşı Sadio Mane ile iyi anlaşamadıklarını itiraf etti.

Salah yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Evet, Sadio ile aramızda gerginlik vardı. Ama unutmayın sonuna kadar profesyoneldik ve bunun takımı etkilediğini düşünmüyorum. Daha fazlasını istemek insani bir şey, bunu anlıyorum, o rekabetçi bir oyuncu. Saha dışında çok yakın değildik, ama birbirimize her zaman saygı duyduk.

"İNSANLAR İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNEBİLİR"

İnsanlar istediğini düşünebilirler, bu onların hakkı. Ancak herkesi, Mane'ye en çok asist yapan kişinin ben olduğumu hatırlamasını istiyorum. Gerçeklere bakabiliriz ancak bu tür ifadeleri ortaya atmak daha kolay çünkü manşetlere çıkıyor, nasıl işlediğini biliyorum."