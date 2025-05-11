Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği, kupasını aldı

Trendyol 1. Lig'de ikinci olarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. Eryaman Stadyumu'nda organize edilen törende Gençlerbirliği'ne şampiyonluk kupası ve madalyalar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri ve Osman Sungur tarafından takdim edildi. Törende; TFF yetkilileri, Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, teknik heyet, futbolcular ve birçok taraftar yer aldı. Murat Karahan'ın konserinin ardından Osman Sungur'un konuşması, DJ performansı, Seymen gösterisi ve kupa töreni gerçekleşti.

Kupa töreninden önce bir konuşma gerçekleştiren Gençlerbirliği Başkanı Sungur, taraftarların kendisi için çok değerli ve kıymetli olduğunu söyleyerek sporun içinden gelen biri olduğunu ve her zaman spor için savaşacağını belirtti. Yönetime, teknik heyete ve futbolculara teşekkür eden Sungur, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen Süper Lig'e çıkmayı başarmanın büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti. Başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere Ankara'nın birçok siyasi isminden tebrik mesajı aldıklarını vurgulayan Sungur, tüm Süper Lig takımlarından da 'Hoş geldiniz' mesajı aldıklarını aktardı. Konuşmasının ardından taraftara 'Haydi gençler' tezahüratını yaptıran Sungur, kupa seremonisi için sahneden indi.