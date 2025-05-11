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Giriş Tarihi: 11.5.2025 14:22

Trabzonspor, kupa mesaisine ara vermeden başladı

Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali’nde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

DHA
Trabzonspor, kupa mesaisine ara vermeden başladı

Trabzonspor, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45 Türkiye Kupası Finali'nde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda dün oynanan Galatasaray karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Trabzonspor, kupa mesaisine ara vermeden başladı
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