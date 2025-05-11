Türkiye Kupası’nda farklı olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, çok güçlü bir rakibe karşı iyi oyun oynadıklarını ancak sonucun kötü olduğunu söyledi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Mücadele, skor hariç maç beklediğim gibi gitti. Bitiremediğimiz pozisyonlar vardı. Onları değerlendirmemiz gerekiyordu.Şimdi önümüzde G.Saray ile çarşamba günü oynayacağımız kupa maçı var. Zor bir karşılaşma olacak. Yine güçlü ve cesur şekilde sahaya çıkacağız. İnşallah bu kez bize nasip olacak" diye konuştu. Visca-Muslera pozisyonuna ofsayt kararı çıkmasıyla ilgili de Tekke şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin iklimi var, devamlı konuşulan şeyler var.Genel hatlarıyla ligin 1 senelik tutumu, durumu, organizasyonu neyse yaşananlar ortada. Herkesin malumu."Trabzonspor'un 24 Mart'ta Göztepe ile oynadığı kupa maçından sonra ilk kez 11'de kendisine yer bulan Enis Destan, büyük bir şanssızlık yaşadı. Sanchez ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan 22 yaşındaki futbolcu, bir süre kendisini denese de devam edemedi ve 20. dakikada sedye ile sahayı terk etti. Enis'in durumu yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.Maçın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili futbolseverler, tribünde kendilerine ait bölümün tamamını doldurdu. Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına destek verdi.Trabzonspor'un kalecisi UğurcanÇakır, Osimhen ilegirdiği hava topumücadelesi sonrasıbir süre yerdekalmıştı. Tecrübelifile bekçisi, maçınardından da stadyumusağ dizindebandajla terketti. Sol kalçakasından yaşadığısakatlık sonrasıKasımpaşa müsabakasındaoynayamayanUğurcan'ın bugörüntüsü, TürkiyeKupası finali öncesibordo-mavilitaraftarları korkuttu.Ancak durumununciddi olmadığıöğrenildi.Edin Visca, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı eldiven, rakibi ceza sahası ön çizgisinde düşürdü ve sarı kart gördü. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonun dışarıda olduğunu belirterek serbest vuruş verdi. Trabzonspor penaltı beklerken VAR monitörüne çağrılan Karaoğlan, ofsayta hükmetti. Tecrübeli hakem, Muslera'nın sarı kartını ise iptal etmedi.