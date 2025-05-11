Türkiye Kupası’nda farklı olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, çok güçlü bir rakibe karşı iyi oyun oynadıklarını ancak sonucun kötü olduğunu söyledi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Mücadele, skor hariç maç beklediğim gibi gitti. Bitiremediğimiz pozisyonlar vardı. Onları değerlendirmemiz gerekiyordu. Skor moralimizi bozdu ama oyun olarak cesur oynadık. Bu cesaret benim için önemli.
Şimdi önümüzde G.Saray ile çarşamba günü oynayacağımız kupa maçı var. Zor bir karşılaşma olacak. Yine güçlü ve cesur şekilde sahaya çıkacağız. İnşallah bu kez bize nasip olacak" diye konuştu. Visca-Muslera pozisyonuna ofsayt kararı çıkmasıyla ilgili de Tekke şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin iklimi var, devamlı konuşulan şeyler var. Ofsayt çizgisi çekilen yerde, arkadaki adam gözükmüyor. O da enteresan!
Genel hatlarıyla ligin 1 senelik tutumu, durumu, organizasyonu neyse yaşananlar ortada. Herkesin malumu."
ENİS DESTAN SAKATLANDI
Trabzonspor'un 24 Mart'ta Göztepe ile oynadığı kupa maçından sonra ilk kez 11'de kendisine yer bulan Enis Destan, büyük bir şanssızlık yaşadı. Sanchez ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan 22 yaşındaki futbolcu, bir süre kendisini denese de devam edemedi ve 20. dakikada sedye ile sahayı terk etti. Enis'in durumu yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.
PAPARA PARK KAPALI GİŞE
Maçın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili futbolseverler, tribünde kendilerine ait bölümün tamamını doldurdu. Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına destek verdi.
UĞURCAN BANDAJLA AYRILDI
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan
Çakır, Osimhen ile
girdiği hava topu
mücadelesi sonrası
bir süre yerde
kalmıştı. Tecrübeli
file bekçisi, maçın
ardından da stadyumu
sağ dizinde
bandajla terk
etti. Sol kalça
kasından yaşadığı
sakatlık sonrası
Kasımpaşa müsabakasında
oynayamayan
Uğurcan'ın bu
görüntüsü, Türkiye
Kupası finali öncesi
bordo-mavili
taraftarları korkuttu.
Ancak durumunun
ciddi olmadığı
öğrenildi.
BEKLENTİ PENALTI KARAR OFSAYT!
Edin Visca, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı eldiven, rakibi ceza sahası ön çizgisinde düşürdü ve sarı kart gördü. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonun dışarıda olduğunu belirterek serbest vuruş verdi. Trabzonspor penaltı beklerken VAR monitörüne çağrılan Karaoğlan, ofsayta hükmetti. Tecrübeli hakem, Muslera'nın sarı kartını ise iptal etmedi.