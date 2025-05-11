Yaptığım seçim doğru mu Jose!

Real Madrid Confidencial'da yer alan habere göre; sezon sonunda Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracak olan Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı. Madridlilerin bu hamle ile heyecanlı olduğu ancak Florentino Perez'in bazı şüpheleri bulunduğu söylendi. Bu nedenle Perez'in, tavsiye almak için Jose Mourinho'ya başvurduğu yazıldı.diyen Mourinho, Xabi'nin Real Madrid için doğru bir tercih olduğunu belirtti.Devre arasında Jose Mourinho'ya 36 milyon Euro'luk teklifle gelen Suudi Arabistan ekibi Neom SC'nin, Portekizli teknik adam sevdası bitmedi. Sezon sonunda yeni bir teklif sunacağı ve rakamı 40 milyona çıkaracağı öğrenildi.