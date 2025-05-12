26 dakikada barça’ladı

La Liga'da El Clasico gol düellosuna sahne oldu. Barcelona, 2-0'dan muhteşem bir geri dönüş yaparak Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'i 4-3 mağlup etti. İlk 14 dakika içinde Mbappe'nin golleriyle şok yaşatan Madrid'e Katalan ekibinin cevabı çok sert oldu.
19'da Eric Garcia ile farkı 1'e düşüren Barça'ya, 32'de Yamal eşitliği getirdi. 34 ve 45'te Raphinha takımını soyunma odasına 2 farklı üstünlükle götürdü. 45 dakikada şut atamayan ve 6 top kaybı yapan Arda, ikinci devrede yerini Brahim Diaz'a bıraktı.
Barça, daha kontrollü oynarken Mbappe, 70'te hat-trick'e amza attı ama yeterli olmadı. Lider Barcelona, bitime 3 hafta kala 82 puana yükseldi. Real Madrid 75'te kaldı.