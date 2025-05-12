26 dakikada barça’ladı

La Liga'da El Clasico gol düellosuna sahne oldu. Barcelona, 2-0'dan muhteşem bir geri dönüş yaparak Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'i 4-3 mağlup etti.19'da Eric Garcia ile farkı 1'e düşüren Barça'ya, 32'de Yamal eşitliği getirdi. 34 ve 45'te Raphinha takımını soyunma odasına 2 farklı üstünlükle götürdü.Barça, daha kontrollü oynarken Mbappe, 70'te hat-trick'e amza attı ama yeterli olmadı.