Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’suz çıktığı maçta 9 gol attı!

Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında Al-Nassr, deplasmanda Al-Akhdoud ile karşı karşıya geldi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun süre almadığı maçta Al-Nassr'a galibiyete 9 golle koştu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Ayman Yahya, 20 ile 52. dakikalarda Jhon Duran, 27. dakikada Marcelo Brozovic, 45+6 (P), 59, 64 ile 74. dakikalarda Sadio Mane ve 90+4. dakikada penaltıdan Mohammed Marran kaydetti.

AL-AKHDOUD 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Al-Akhdoud kalecisi Paulo Vitor, 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Al-Nassr, 63 puana yükselerek 3. sıraya yerleşti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Al-Akhdoud ise 28 puanla 17. sırada kaldı. Ligde bir sonraki hafta Al-Akhdoud, deplasmanda Al Fayha ile karşılaşacak. Al-Nassr ise Al-Taawon'u ağırlayacak.