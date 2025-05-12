Avrupa’nın dev finallerini yönetecek hakemler açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerinde görev yapacak hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena'da Paris Saint-Germain ile Inter arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacakken, VAR koltuğunda Dennis Johan Higler oturacak.