Brezilya Milli Takımı’nda Carlo Ancelotti dönemi!

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçti.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Bu anlaşma 2026 Dünya Kupası'nı da kapsayacak.

Federasyonun duyursunda "Futbol tarihinin en büyük milli takımı artık dünyanın en büyük teknik direktörü tarafından yönetilecek'' ifadeleri yer aldı.