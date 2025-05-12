Brezilya Milli Takımı’nda Carlo Ancelotti dönemi!

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçti.
Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Bu anlaşma 2026 Dünya Kupası'nı da kapsayacak.
Federasyonun duyursunda "Futbol tarihinin en büyük milli takımı artık dünyanın en büyük teknik direktörü tarafından yönetilecek'' ifadeleri yer aldı.
REAL MADRID'E VEDA EDİYOR
Ancelotti, 2021 yılından bu yana çalıştırdığı Real Madrid ile son maçına 25 Mayıs'ta Real Sociedad ile oynanacak maçta çıkacak ve ardından Brezilya Milli Takımı'ndaki görevine başlayacak.
2. KEZ MİLLİ TAKIM SERÜVENİ
Carlo Ancelotti, Brezilya ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak. 65 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra sadece kulüp takımlarında görev aldı.