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Giriş Tarihi: 12.5.2025 17:18 Son Güncelleme: 12.5.2025 17:26

Brezilya Milli Takımı'nda Carlo Ancelotti dönemi!

Brezilya Futbol Federasyonu, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin futbol takımının başına geçtiğini duyurdu.

Brezilya Milli Takımı’nda Carlo Ancelotti dönemi!

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçti.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 65 yaşındaki teknik adam ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Bu anlaşma 2026 Dünya Kupası'nı da kapsayacak.

Federasyonun duyursunda "Futbol tarihinin en büyük milli takımı artık dünyanın en büyük teknik direktörü tarafından yönetilecek'' ifadeleri yer aldı.

REAL MADRID'E VEDA EDİYOR

Ancelotti, 2021 yılından bu yana çalıştırdığı Real Madrid ile son maçına 25 Mayıs'ta Real Sociedad ile oynanacak maçta çıkacak ve ardından Brezilya Milli Takımı'ndaki görevine başlayacak.

BREZİLYA TARİHİNDE BİR İLK

Deneyimli çalıştırıcı, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçecek.

Real Madrid, Ancelotti'nin ardından teknik direktörlük koltuğuna Bayer Leverkusen'den ayrılan Xabi Alonso'yu getirmesi bekleniyor.

2. KEZ MİLLİ TAKIM SERÜVENİ

Carlo Ancelotti, Brezilya ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak. 65 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra sadece kulüp takımlarında görev aldı.

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Brezilya Milli Takımı'nda Carlo Ancelotti dönemi!
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