Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı yapıldı: "Stay With Us Osimhen"

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Pazar günü Kayserispor karşısında en az 1 puan alması halinde şampiyon olacak olan Cimbom, böylece üst üste 3. kez bu zaferi yaşamış olacak.
GALATASARAY Ş. LİGİ'NE DİREKT OLARAK KATILACAK
Şampiyon olması halinde Galatasaray önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.
TARAFTAR ÇOK İSTİYOR
Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki futbolcu için taraftarlar da her şeyin yapılmasını istiyor.
"BİZİMLE KAL OSIMHEN"
Galatasaray taraftarı, Osimhen'in takımda kalması için kampanya başlattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Stay With Us Osimhen" (Bizimle Kal Osimhen) başlığı altında birçok paylaşım yaptı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM
Galatasaraylı taraftarların bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için büyük çabalar sarf ediyor.