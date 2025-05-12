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Giriş Tarihi: 12.5.2025 07:01 Son Güncelleme: 12.5.2025 07:08

Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı yapıldı: "Stay With Us Osimhen"

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir adım atan lider Galatasaray'da gözler Victor Osimhen'e çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı taraftarlar, gece yarısı sosyal medyadan Osimhen için çağrıda bulundu. İşte yapılan o kampanya...

Galatasaray taraftarından Osimhen’e çağrı yapıldı: Stay With Us Osimhen

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Pazar günü Kayserispor karşısında en az 1 puan alması halinde şampiyon olacak olan Cimbom, böylece üst üste 3. kez bu zaferi yaşamış olacak.

GALATASARAY Ş. LİGİ'NE DİREKT OLARAK KATILACAK

Şampiyon olması halinde Galatasaray önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak.

TARAFTARDAN OSIMHEN ÇAĞRISI

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bu sezon attığı goller kadar saha içinde ve dışında gösterdiği tavırlar sonrasında Galatasaray taraftarının gönlünü fethetti.

TARAFTAR ÇOK İSTİYOR

Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki futbolcu için taraftarlar da her şeyin yapılmasını istiyor.

"BİZİMLE KAL OSIMHEN"

Galatasaray taraftarı, Osimhen'in takımda kalması için kampanya başlattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Stay With Us Osimhen" (Bizimle Kal Osimhen) başlığı altında birçok paylaşım yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Galatasaraylı taraftarların bu paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için büyük çabalar sarf ediyor.

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Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı yapıldı: "Stay With Us Osimhen"
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