Galatasaray taraftarından Osimhen'e çağrı yapıldı: "Stay With Us Osimhen"

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı. Pazar günü Kayserispor karşısında en az 1 puan alması halinde şampiyon olacak olan Cimbom, böylece üst üste 3. kez bu zaferi yaşamış olacak.