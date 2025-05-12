Kalmak istiyorum

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek Edin Dzeko'ya sürpriz bir talip çıktı. Serie A'nın köklü ekiplerinden Fiorentina'nın, 39 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Çizme kulübü, oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve net kararını vermesini istedi. Yetkililer, Dzeko'ya "Fenerbahçe'den ayrılıyor musun?" diyerek nabız yokladı. Ancak Boşnak yıldız bu soruya net bir yanıt vermekten kaçınırken "Henüz belli değil" cevabını yönelttiği öğrenildi. Ailesiyle İstanbul'da mutlu bir hayat süren kaptan, önceliğini hâlâ Fenerbahçe olarak tutuyor. Sarı-lacivertlilerle olan bağını koparmak istemeyen Dzeko, Türkiye'deki geleceğini netleştirmeden 'tamam' demeyecek.

İNDİRİM TALEP EDİLECEK

Fenerbahçe'de yıllık 4.2 milyon Euro kazanan deneyimli oyuncuya Fiorentina, senelik 2 milyon Euro maaş bütçesi ayırdı. Sarı-lacivertli yönetim ise Boşnak forvetten ücretinde indirim talep edecek ve '1 yıl daha bizimle kal' diyecek. 2 milyon Euro seviyesinde bir maaş düşünülürken teknik adam konusu kesinlik kazandıktan sonra görüşmeler başlayacak.