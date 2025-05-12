Kocaelispor kupasına kavuştu

Trendyol 1. Lig'de sezonu 1. sırada şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, dün kupasını aldı. Keçiörengücü'nü 4-1 yenen yeşil-siyahlılar, müsabakanın ardından düzenlenen organizasyonla şampiyonluğun coşkusunu tekrar yaşadı. Törende Kocaelispor'a madalyaları ve kupası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından verildi. Takım kaptanı Gökhan Değirmenci önderliğinde futbolcular, kupayla tribünleri dolaştı.

TAŞDEMİR İSTİFA ETTİ

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, dün istifa ettiğini duyurdu. Haftalar öncesinde şampiyonluğunu ilan eden Marmara ekibinin hocası, "Benim son maçım, son görevimdi. Herkese veda edeceğim. Burada çok güzel 5 ay geçirdim. Bu camianın yeri Süper Lig'dir'' dedi.