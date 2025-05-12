Nurettin Açıkalın: Kayserispor büyük bir mücadele örneği vererek ligde kalmayı başarmıştır

Kayserispor, Süper Lig'in 35'inci haftasında evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Öncelikle Büyük Kayserispor taraftarı, Kayserispor küme düşmemiştir. Kayserispor büyük bir mücadele örneği vererek ligde kalmayı başarmıştır. Her şeyden önce bu galibiyet, bu başarı taraftarımıza armağan olsun. Vefakar, cefakar şekilde yağmurda, çamurda soğukta her zaman bu takımı desteklediler. Her çağrıma kulak verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele örneği gösteriyoruz. Kayserispor, tüm Türkiye'ye örnek bir takım olmuştur. Kayserispor mücadelenin adı olmuştur. Kayserispor, pes etmemenin adı olmuştur. Burada büyük bir emek var. O formayı terleten büyük yürekler var. Takımımızı küçümseyip averaj takımı olarak görenlere büyük bir cevap var. O yüzden ben herkese çok teşekkür ediyorum. Allah bizi daha güzel günlere ulaştırsın inşallah. Tüm şehir olarak herkesin payının olduğu çorbada herkesin tuzunun olduğu bir takım haline getirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Herkesi kulübe davet ediyorum. Gocunmayız, herkesten akıl alırız, bilmediklerimizi sorarız. Kayserispor hak ettiği noktalara ulaşacaktır. Daha da güzel günler bizi bekliyor. Bu takıma herkes emek vermiştir. Önceki yöneticilerimizin de emeği vardır. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Transfer yasağı hakkında gelen soru üzerine ise Açıkalın, "Biz transfer yasağını kaldırmadan da çalışmalara başladık" yanıtını verdi. (DHA)