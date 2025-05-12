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Giriş Tarihi: 12.5.2025 20:29

Trabzonspor'a Enis Destan şoku!

Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan Enis Destan hakkında bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor’a Enis Destan şoku!

Trabzonspor'da Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Enis Destan hakkında sağlık bilgilendirilmesi yapıldı.

İşte bordo-mavililerin yaptığı açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

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Trabzonspor'a Enis Destan şoku!
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