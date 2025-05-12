Trabzonspor’a Enis Destan şoku!

Trabzonspor'da Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Enis Destan hakkında sağlık bilgilendirilmesi yapıldı.

İşte bordo-mavililerin yaptığı açıklama:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, "Futbol A Takımımızın, Galatasaray ile oynadığı müsabakada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Enis Destan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz iç yan bağında yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.