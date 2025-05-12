Trabzonspor’un Türkiye Kupası finalinde gol güvenceleri Banza ve Zubkov

Sezon başında Portekiz'in Braga Kulübünden 2 milyon avro bedelle 1 yıllığına kiralanan Banza, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şu ana kadar takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Süper Lig'de 29 karşılaşmada forma giyen Demokratik Kongolu oyuncu, rakip fileleri 19 kez havalandırarak gol krallığı yarışında üçüncü sırada yer aldı.

Banza, kupadaki 5 maçta ise rakip fileleri 3 kez sarsarak bu alanda da takımının en fazla gol kaydeden oyuncusu oldu.

"ÜÇ BÜYÜK" RAKİBE DE GOL ATTI

Simon Banza, bu sezon büyük maçlarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol atma başarısı gösterdi.

Demokratik Kongolu oyuncu, sezonun ilk yarısında Trabzon'da Fenerbahçe'ye 3-2 kaybedilen maçta 2, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 mağlup olunan müsabakalarda ise birer olmak üzere toplamda 4 gol kaydetti.

ZUBKOV, SON HAFTALARIN GOLCÜSÜ

Trabzonspor'un ara transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Kulübünden 6 milyon avro bonservis bedeliyle kadroya dahil ettiği Zubkov ise son haftalardaki golcülüğüyle öne çıkıyor.

Zubkov, Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 11 maçta bordo-mavili takımın 19 golünün 7'sini kaydederek bu dönemdeki en golcü oyuncu oldu.

Ukraynalı oyuncu, Süper Lig'de 12 maçta 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 gol kaydetmeyi başardı.

KUPA FİNALİ YOLUNU AÇTI

Ukraynalı oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalinde attığı gollerle takımının final yolculuğuna da önemli katkı yaptı.

Zubkov, Sipay Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağlayarak yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

Bordo-mavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.