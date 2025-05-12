Trendyol Süper Lig’de dün

Sivas ile Bodrum birbirlerini yaraladı

Kümede kalma mücadelesi veren Sivasspor ile Bodrum FK 0-0 berabere kalırken, sonuç iki takıma da yaramadı. Mücadelede gole yaklaşan ilk takım konuk Bodrum oldu. 7. dakikadaki pozisyonda Puşcaş'ın vuruşunda top üstten auta gitti. Sonrasında ev sahibi kırmızı-beyazlılar, Tolga ve Koita ile etkili gelse de eşitliği bozacak vuruşu yapamadı. 0-0 biten maç sonrası iki ekip de puanlarını 35'e yükseltti. Bu sonuç, ilk maçı 2-0 kazanan ve ikili averajda önde olan Bodrum FK'nın Sivasspor karşısında avantajlı konuma geçmesini sağladı. Ancak tehlikeli bölgenin hemen üzerindeki Alanya'nın (38) haftayı galibiyetle kapatmasıyla iki takımın kurtuluşu biraz daha zora girdi. Bodrum Teknik Direktörü Jose Morais, kazanacakları fırsatları yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini ifade etti. "Önümüzde 3 karşılaşma daha var" diyen Portekizli hoca, "Bunlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Elimizden gelenin en iyisini yaparak iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Anneler Günü'nü de kutluyorum" yorumunda bulundu.

KÜME DÜŞEN HATAY GÖZTEPE'DEN PUAN ALDI

Süper Lig'de küme düşmesi 25 Nisan'daki Beşiktaş maçı sonrası kesinleşen Hatayspor, 6 maçlık mağlubiyet serisini Göztepe karşılaşması ile bitirdi: 1-1. Müsabakanın 19. dakikasında İzmir ekibi, Kubilay Kanatsızkuş'un golüyle öne geçti. 27'de Boutabba ile Hatayspor eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 biterken sarı-kırmızılılar, rakip kaleyi ablukaya aldı ancak dengeyi değiştiremedi. 79'da Strandberg direkt kırmızı kartla oyundan atılırken Hatay 10 kişi kaldı. Bordo-beyazlılar buna rağmen direnerek 1 puanı elde etti. Göztepe'nin matematiksel olarak 3 ve 4. sıraya yükselme şansı kalmadı.