Türkiye Kupası’nda 40. kez Türk teknik direktör şampiyon olacak

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 62 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar 39 kez mutlu sona ulaştı. Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.

63. Türkiye Kupası'nı ya Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ya da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk kazanacak. Her iki sonuçta da Türk teknik adamların kupada şampiyonluk sayısı 40'a yükselecek.

OKAN BURUK, KUPA SAYISINI 2'YE ÇIKARMAK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.

Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile benzer başarıyı yakalamaya çalışacak.

Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kaldırdı.

İki kupalı isimler arasına girmeye çalışacak Okan Buruk, yarın şampiyon olması halinde bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör olacak.

FATİH TEKKE İLK PEŞİNDE

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak için sahada olacak.

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor formasıyla 3, Beşiktaş formasıyla ise 1 kez olmak üzere 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Tekke, teknik adamlık kariyerinde ilk kupasını almaya çalışacak.

TÜRKİYE KUPASI ZAFERİ YAŞAYAN TEKNİK DİREKTÖRLER

Geride kalan 62 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle: