Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre VAR'da Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski görev alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak yer alacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı.