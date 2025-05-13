Beşiktaş’tan Chamberlain açıklaması!

Beşiktaş, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Alex-Oxlade Chamberlain için açıklama yaptı.

Siyah-beyazlıların resmi hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Alex Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."