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Giriş Tarihi: 13.5.2025 22:17 Son Güncelleme: 13.5.2025 22:18

Galatasaray, Gaziantep'te coşkuyla karşılandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maç için İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip kentte coşkuyla karşılandı.

İHA
Galatasaray, Gaziantep’te coşkuyla karşılandı

Galatasaray ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan 63. Ziraat Türkiye Kupası finali, bu yıl Gaziantep'in ev sahipliğinde 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak.

Dev final öncesi Galatasaray kafilesi, saat 16.15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Gaziantep'e ulaştı.

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Sarı-kırmızılı ekibi havalimanında ve konaklayacakları otel önünde karşılayan taraftar grubu, meşaleler, tezahüratlar ve bayraklarla hazırladıkları coşkulu karşılama ile takımlarına büyük destek verdi. Futbolculara ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar otel girişinde uzun süre Galatasaray marşları söyledi.

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Galatasaray, Gaziantep'te coşkuyla karşılandı
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