Leverkusen Florian Wirtz’e servet istiyor! Manchester City ve Bayern Münih devrede...

Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz için Bayern Münih'in ardından Manchester City'nin de devreye girdiği öne sürüldü.

Bild'in haberine göre daha önce Bayern Münih ile anlaştığı ileri sürülen ancak kulüplerin bonservis bedelinde ortak bir payda da el sıkışmasını Wirtz için yeni bir gelişme meydana geldi.