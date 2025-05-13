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Giriş Tarihi: 14.5.2025 01:44

Leverkusen Florian Wirtz'e servet istiyor! Manchester City ve Bayern Münih devrede...

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz ile

Leverkusen Florian Wirtz’e servet istiyor! Manchester City ve Bayern Münih devrede...

Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz için Bayern Münih'in ardından Manchester City'nin de devreye girdiği öne sürüldü.

Bild'in haberine göre daha önce Bayern Münih ile anlaştığı ileri sürülen ancak kulüplerin bonservis bedelinde ortak bir payda da el sıkışmasını Wirtz için yeni bir gelişme meydana geldi.

LEVERKUSEN'İN BEKLENTİSİ 150 MİLYON EURO

Bayer Leverkusen'in Bayern Münih'ten genç yıldız için 150 milyon Euro istediği ancak Bavyera ekibinin 100 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

CİTY TRANSFERİNDE ISRARCI

Öte yandan genç yıldız için Manchester City de transferde iddialı bir şekilde görüşme yapacağı kaydedildi.

Haberin detayında İngiliz devinin Wirtz'i mutlaka kadrosuna katmak istediği vurgulanırken, yıldız oyuncu için Bayer Leverkusen'e önerilen bonservis bedeli belirtilmedi.

22 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 44 maçta 16 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

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Leverkusen Florian Wirtz'e servet istiyor! Manchester City ve Bayern Münih devrede...
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