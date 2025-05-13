SABAH Spor, G.Saray ile Trabzon arasındaki düelloyu masaya yatırdı

SORULAR

1- 3 gün önce ligde G.Saray, Trabzonspor'u rahat geçti. Kupanın da favorisi. Mutlu sona kim ulaşır?

2- Fatih Tekke kupa için ligde rotasyon yaptı, tepki gördü. Planı tutar mı?

3- Galatasaray, yıldızlar karması gibi. Okan Buruk, kadrosunu bozar mı?

4- İki takımdan kimler ön plana çıkar? Bu maçın kilit oyuncuları kimler olur?

5- Finale Cihan Aydın atandı. Trabzonspor tepkili. FIFA kokartlı bir isim olsa daha iyi olmaz mıydı?

LEVENT TÜZEMEN



KALEDE MUSLERA GÖREV YAPMALI

"Kazanma duygusunu hisseden, coşkuyu kaybetmeyen oyuncu grubu maça ağırlığını koyacaktır. Buruk, Muslera'ya jest yapmalı."



1- Ligde Galatasaray, Trabzonspor'a karşı rahat bir galibiyet almadı. Karadeniz ekibi özellikle ilk yarıda Galatasaray'ı bir hayli zorladı. Visca ve Mendy'nin gollük vuruşlarını Muslera kurtardı. Okay'ın kafa vuruşu da üst direkten döndü. İlk yarıda Galatasaraylı oyuncular zihinsel olarak maça hazır değildi. Kadro kalitesi ve uyumu olarak baktığımızda Galatasaray kupayı kazanmaya daha yakın duruyor. Trabzonsporlu oyuncular Avrupa'ya gitmenin yolunun kupayı almaktan geçtiğini biliyorlar. Kazanma duygusunu hisseden, iyi mücadele eden, coşkuyu kaybetmeyen oyuncu grubu maça ağırlığını koyacaktır.



TRABZON'UN DERİN KADROSU YOK

2- Trabzonspor'un iki zorlu maçı üst üste oynayacak derin bir kadrosu yok. Fatih Tekke'yi ligde rotasyon yaptığı için eleştirenlere katılmıyorum. Rotasyonlu kadro ilk yarı Galatasaray kalesinde ciddi pozisyonlar üretti. İkinci yarı ideal kadrodaki isimler oyuna girince Trabzonspor çok etkili olamadı. Fatih hocanın kadroyu fizik güç açısından dengeli ve dikkatli kullanması doğru bir hamleydi.

KADIKÖY'DE GÜNAY OYNAMIŞTI AMA...

3- Galatasaray'ın ezberlenmiş bir kadrosu var. Oyuncular birbirleriyle oynama alışkanlığına sahip. Okan Buruk'un kadroda rotasyona gideceğini düşünmüyorum. Bir merakım var; kalede Günay mı yoksa kaptan Muslera mı oynayacak? Kupa maçlarında hatta Kadıköy'deki Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında Günay görev almıştı. Muslera'nın gideceğini varsayarsak Okan Hoca belki kaleyi Galatasaray kaptanına teslim ederek bir jest yapabilir. Benim fikrim Muslera'nın oynamasından yana.



MAÇTA KALECİLER ÖN PLANA ÇIKARLAR

4- Kupa finalinde öncelikle Trabzonspor adına milli kaleci Uğurcan Çakır, Galatasaray'da oynarsa Muslera ya da Günay ön plana çıkar. Zubkov, Visca, Mendy, Saviç, Mustafa Eskihallaç Trabzonspor adına, Osimhen, Torreira, Sanchez, Yunus Akgün ve Sara, Galatasaray adına dikkat edilmesi gereken isimler.



HAKEM CİHAN AYDIN DOĞRU ATAMA

5- Hakem Cihan Aydın'ı formda buluyorum. FIFA korkartının takılmamasının bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cihan Aydın sezon başından beri birçok FIFA hakeminden daha başarılı maçlar yönetti. MHK adına kupa finaline Cihan Aydın ataması doğru olmuş.



İSKENDER GÜNEN

ÜRETKEN KADRO TERCİH EDİLMELİ

"Şansları eşit görmek daha doğru olur ancak hayal kırıklığı ile geçen sezonda Trabzon'un Avrupa için tek şansı kupa"



1- Ligde Galatasaray'ın Trabzonspor'u rahat bir şekilde geçtiği düşüncesine katılmam mümkün değil. Çünkü rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmasına rağmen Trabzonspor ilk yarıda girdiği gol pozisyonlarını değerlendirebilse daha farklı bir oyun ve skor ortaya çıkabilirdi. Kupa finalleri tek maç olduğu için beklenmedik sonuçlara her zaman gebedir. Şu an kâğıt üzerinde Galatasaray favori olarak gösterilse de kesin ve net olan Gaziantep'teki maçta konsantrasyonu yüksek ve hedefi olan taraf diğerine göre daha önde olacak. Şansları eşit olarak görmek daha doğru bir yaklaşım olur.

4 YILDIZ OYUNCU DA SAHADA OLMALI

2- Trabzonspor için sorunlarla dolu bir sezon… Alınan başarısız sonuçlar, teknik adam değişimleri, istikrarsız yapı, hayal kırıklıklarını da beraberinde getirdi. Bu yüzden tek hedef kupa. Bu da Avrupa'ya gidebilmek için zorunluluğu beraberinde getiriyor. Fatih Tekke'nin böyle bir süreçte ligden çok kupayı düşünmesi normal. Bu maçta Nwakaeme, Sikan, Zubkov ve Banza gibi hücumda ofansif anlamda katkı yapabilecek oyuncularla sahaya çıktığında ilk maça göre daha üretken bir takım ortaya çıkacaktır.

BURUK, İSTİKRARLI KADROSUNU BOZMAZ

3- Okan Buruk'un yine aynı kadro ile sahaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü son haftalarda gerek oyun, gerekse puan anlamında beklentileri karşılayan bir takım vardı. Bu istikrarlı yapıyı bu maçta da sahaya süreceğini düşünüyorum. En önemli alanıysa takımın kurgusunda orta alan yeterliliği öne çıkmakta. Bir de duran toplar da sezon başından beri en büyük silahları.

ORTA SAHALAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

4- Bu maçta sonucu etkileyebilecek en önemli alan orta saha… Burada üstünlüğü olan takım diğerine göre avantajlı. Kaleci performansları önemli. Galatasaray'ın kupadaki tercihi Günay'da devam edip etmeyeceği de bu maç için kritik bir tercih olacaktır. Trabzonspor'da sonucu değiştirebilecek oyuncular olarak Nwakaeme ve Zubkov'u gösterebiliriz. Galatasaray takımında Osimhen önemli bir yıldız. Ligde gol atamadı ama takımda her an devreye giren oyuncular mevcut.

G.SARAYLI HAKEMİ MAÇA VERDİLER!

5- Galatasaraylı olduğu kesin bir şekilde ortada olan bir hakemi böyle bir finale vermek akıl almaz bir düşüncesizlik değil de nedir? Gerçekten sezon başından bu yana başı hakemlerden yana en fazla ağrıyan Trabzonspor. Kendileri için çok önemli bir kupa finaline Galatasaraylı bir hakemle çıkması çok absürt bir durum. Üstelik FIFA kokartı elinden alınan bir isim. Madem final yönetecek kadar çok iyi bir hakemdi o zaman 'Niye kokartını söktünüz?' diye sormazlar mı adama!

