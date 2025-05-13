Trabzonspor, Gaziantep’e gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maç için Gaziantep'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra THY'ye ait özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Bordo-mavili takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Pepe'in yanı sıra Benkovic yer almadı.

Karadeniz ekibinin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Stefano Denswil, Rayyan Baniya, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Dimitris Kourbelis, Berat Özdemir, Batista Mendy, Umut Güneş, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Vişca, Tonio Teklic, Taxiarchis Fountas, Mahmoud Trezeguet, Paul Onuachu, Enis Destan.