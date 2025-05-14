Ertuğrul Doğan final öncesi A Spor'a konuştu: "Taraftarımızı bugün mutlu edeceğiz"

Ziraat Türkiye Kupası bu akşam Gaziantep'te sahibini bulacak. Finalde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı'nda dostluk yemeği yediler.
Yemekte, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve şehrin ileri gelenleri yer aldı.
ERTUĞRUL DOĞAN A SPOR'A KONUŞTU
Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında taraftara seslendi. İşte Ertuğrul Doğan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar...
"TARAFTARIMIZI BUGÜN MUTLU EDECEĞİZ"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Taraftarımız çok iyi, takıma her zaman destek oluyorlar. Oyuncularımıza inanıyorum, bu sene üzdüğümüz taraftarlarımızı inşallah bugün mutlu edeceğiz."
🔴🔵 Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Dünyanın en büyük şehir takımıyız. Taraftarımız her yerde. Camianın istediği net, bir şekilde bugün burada kupayı almamız gerekiyor. İnşallah hayırlısıyla kupanın sahibi Trabzonspor olacak. pic.twitter.com/KAGHUixYsN— Sabah Spor (@sabahspor) May 14, 2025
"DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR TAKIMIYIZ"
"Dünyanın en büyük şehir takımıyız. Taraftarımız her yerde. Camianın istediği net, bir şekilde bugün burada kupayı almamız gerekiyor. İnşallah hayırlısıyla kupanın sahibi Trabzonspor olacak."