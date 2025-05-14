Ertuğrul Doğan final öncesi A Spor'a konuştu: "Taraftarımızı bugün mutlu edeceğiz"

ERTUĞRUL DOĞAN A SPOR'A KONUŞTU

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında taraftara seslendi. İşte Ertuğrul Doğan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar...

"TARAFTARIMIZI BUGÜN MUTLU EDECEĞİZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Taraftarımız çok iyi, takıma her zaman destek oluyorlar. Oyuncularımıza inanıyorum, bu sene üzdüğümüz taraftarlarımızı inşallah bugün mutlu edeceğiz."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR TAKIMIYIZ"

"Dünyanın en büyük şehir takımıyız. Taraftarımız her yerde. Camianın istediği net, bir şekilde bugün burada kupayı almamız gerekiyor. İnşallah hayırlısıyla kupanın sahibi Trabzonspor olacak."