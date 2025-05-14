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Giriş Tarihi: 14.5.2025 19:36 Son Güncelleme: 14.5.2025 20:17

Ertuğrul Doğan final öncesi A Spor'a konuştu: "Taraftarımızı bugün mutlu edeceğiz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda final coşkusu yaşanıyor. Zorlu finalde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında taraftara seslendi ve "Oyuncularımıza inanıyorum, bu sene üzdüğümüz taraftarlarımızı inşallah bugün mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Doğan final öncesi A Spor’a konuştu: Taraftarımızı bugün mutlu edeceğiz

Ziraat Türkiye Kupası bu akşam Gaziantep'te sahibini bulacak. Finalde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı'nda dostluk yemeği yediler.

Yemekte, yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve şehrin ileri gelenleri yer aldı.

ERTUĞRUL DOĞAN A SPOR'A KONUŞTU

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor ekranlarında taraftara seslendi. İşte Ertuğrul Doğan'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar...

"TARAFTARIMIZI BUGÜN MUTLU EDECEĞİZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Taraftarımız çok iyi, takıma her zaman destek oluyorlar. Oyuncularımıza inanıyorum, bu sene üzdüğümüz taraftarlarımızı inşallah bugün mutlu edeceğiz."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞEHİR TAKIMIYIZ"

"Dünyanın en büyük şehir takımıyız. Taraftarımız her yerde. Camianın istediği net, bir şekilde bugün burada kupayı almamız gerekiyor. İnşallah hayırlısıyla kupanın sahibi Trabzonspor olacak."

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Ertuğrul Doğan final öncesi A Spor'a konuştu: "Taraftarımızı bugün mutlu edeceğiz"
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