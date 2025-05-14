Fernando Muslera’dan taraftarlara Türkçe mesaj!

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 ile geçerek şampiyon olmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından takım kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlara Türkçe mesaj gönderdi.

''BU KUPA VE LİG SİZİN İÇİN''

Tecrübeli file bekçisi, Galatasaray taraftarına bir şey söylemek ister misin? sorusuna ''Tebrikler, bu kupa ve pazar günü lig de sizin için'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın takım kaptanı Muslera dev finalde forma giymezken, kaleyi Günay Güvenç korudu.

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