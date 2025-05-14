Finale özel dokunuş: 2 farklı isimle sahada

G.Saray ile Trabzonspor arasında ligdeki müsabakada bordo-mavililer rotasyon yapmıştı. İdeal kadrosuyla Trabzon'da 2-0 kazanan sarı-kırmızılı takımın kupa finalinin ilk 11'inde sadece 2 değişiklik olacak. Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta kaleyi Günay Güvenç'e emanet eden Okan Buruk, finale de Günay'la başlayacak ve Muslera kulübede oturacak. İyileşen Eren Elmalı da sol bekteki formasını Jakobs'tan geri alacak.

MAÇ SAATİNDE YAĞMUR ALARMI

G.Antep'te yoğun yağış için iki takım teknik heyeti de plan yapıyor... Dün zaman zaman sağanak yağış olurken bugün de akşama kadar gök gürültülü yağmur bekleniyor. Ancak maç saatinde ise yağmurun hafiflemesi öngörülüyor...