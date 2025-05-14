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Giriş Tarihi: 14.5.2025

Gücümüzden fazla mücadele edeceğiz

Fatih Tekke: Belki de Türkiye tarihinin en iyi kadrosuna sahip takımıyla final oynayacağız. Bizim de kendimize göre planlarımız var. Kupayı çok istiyoruz. Gücümüzden daha fazla mücadele edip kazanmaya çalışacağız

YUNUS EMRE SEL
Gücümüzden fazla mücadele edeceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, rakibin çok iyi oyunculardan kurulu olduğuna vurgu yaparken şu ifadeleri kullandı: "Uğurcan, Savic, Nwakaeme oynamak istiyorlar sakatlıkları olmasına rağmen. Özellikle Savic çok net. O durumda oyuncunun oynaması çok zor ama illa oynayacağım dedi. Belki de Türkiye lig tarihinin en pahalı, dinamik, her açıdan iyi kadrosuna sahipler. Bizim de kendimize göre planlarımız var. Hak edenin kazandığı, futbol haricinde şeylerin konuşulmadığı bir final olsun. Kupayı çok istiyoruz. Gücümüzden daha fazla mücadele edip kazanmaya çalışacağız. Tarihe geçmek gibi niyetim, asla öyle bir hadsizliğim yok! Çok çalışmak ve kendim kalmak gibi bir niyetim var. Söylediğim cümlelerin arkasının gelmesi için süreye ihtiyaç var. Belki kupa bu yüzden olabilir, insanların güveni sonuçlar üzerinde çok oluyor. İnsanlar bana güvenebilir."

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, hastalığı sebebiyle sesinin iyi çıkmadığını söyledi. Sakatlık durumuyla ilgili de bilgi verirken, "Ufak tefek ağrılarım olmuştu, iki gün katılamadım idmana ama son antrenmanda kendimi denedim. En iyi performansımla sahada olmak istiyorum" dedi.

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Gücümüzden fazla mücadele edeceğiz
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