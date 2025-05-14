İsmail Kartal’dan flaş Fenerbahçe yanıtı! ’’Bırakıp gitmem’’

''BIRAKIP F.BAHÇE'YE GİTMEM''

Kartal, "Burada şansınız az kaldı. Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul eder misiniz? Bir gün Fenerbahçe'ye döner misiniz?" sorusunun ardından, "Şu anda Persepolis ile bir yıl daha mukavelem var. Böyle bir şey olsa bile Persepolis'i bırakıp Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz." yanıtını verdi.

Fenerbahçe ile geçen yıl sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-lacivertlilerden ayrılan İsmail Kartal, ocak ayında Persepolis'in başına geçmişti. İran ekibinin başında 15 maça çıkan İsmail Kartal, 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.