Öztürk: Aydın’la 4 puan kaybettik

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, kupa finalini yönetecek olan Cihan Aydın hakkında konuştu. Trabzonspor Kulübü'nün de bu atamaya tepki gösterdiğini vurgulayan Öztürk, "Trabzonspor'un kendi bakışı ayrı ama bu hakem kardeşimiz bizim 3 maçımızı yönetti. 3 maçın 2'sinde hakem hataları nedeniyle 4 puan kaybettik. Biz sadece bu genç kardeşimizin gördüğünü çalmasını istiyoruz. VAR'ın da kimsenin hakkını yemeden bu işi selametle bitirmesini bekliyoruz" dedi. Öztürk, şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili ise, "Her gün sosyal medyadan okuyorum. Yakında uzayda kutlama yapacağımız bile söylenebilir" diye espri yaptı.

Buruk, başarı istiyor

Türkiye Kupası tarihinde 12 isim, hem futbolculuk hem de teknik adamlık kariyerinde kupayı kaldırdı. Okan Buruk, Galatasaray'da 1993, 1996, 1999 ve 2000'de, Beşiktaş'ta da 2006'da futbolcu, 2018'de Akhisarspor'da teknik direktör olarak zafere ulaştı.