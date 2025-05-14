Real Madrid’e Xabi Alonso müjdesi! Florentino Perez’in istediği oldu...

Real Madrid'de Carlo Ancelotti sonrası gözler uzun süredir Xabi Alonso'ya çevrilmişti.
İtalyan teknik adamın ayrılığı için resmi açıklama beklenirken, kulübün yeni teknik direktör adayıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
BEDELSİZ TRANSFER OLACAK
Telegraph'ın haberine göre, Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'yu serbest bırakmaya karar verdi. Yeni sezon öncesi eflatun-beyazlılar genç teknik adamı bedelsiz olarak transfer etti.
REAL'İN GELECEĞİ ONUN ELLERİNDE
Real Madrid, teknik direktörlük kariyerine Bayer Leverkusen'de harika bir başlangıç yapan ve takımıyla Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Alonso ile geleceğe umutla bakıyor.
Hem futbolculuk döneminde hem de teknik direktörlük kariyerinde istikrarlı çizgisiyle dikkat çeken Alonso'nun, Real Madrid'de neler başaracağı şimdiden büyük merak konusu.