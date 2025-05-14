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Giriş Tarihi: 14.5.2025 20:32 Son Güncelleme: 14.5.2025 20:47

Real Madrid'e Xabi Alonso müjdesi! Florentino Perez'in istediği oldu...

İspanyol devi Real Madrid'de sezon sonunda teknik direktör değişikliği yaşanacağı açıklanmıştı. Carlo Ancelotti, 2021 yılından bu yana oturduğu teknik adamlık koltuğundan, 26 Mayıs itibarıyla ayrılacak. Buna göre Leverkusen ile resmen vedalaşan Xabi Alonso'da başkan Florentino Perez'i sevindiren bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Real Madrid’e Xabi Alonso müjdesi! Florentino Perez’in istediği oldu...

Real Madrid'de Carlo Ancelotti sonrası gözler uzun süredir Xabi Alonso'ya çevrilmişti.

İtalyan teknik adamın ayrılığı için resmi açıklama beklenirken, kulübün yeni teknik direktör adayıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEDELSİZ TRANSFER OLACAK

Telegraph'ın haberine göre, Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'yu serbest bırakmaya karar verdi. Yeni sezon öncesi eflatun-beyazlılar genç teknik adamı bedelsiz olarak transfer etti.

PEREZ'İN İSTEDİĞİ OLDU

Geçtiğimiz sezon başında Kylian Mbappe'yi de bedelsiz olarak transfer eden başkan Florentino Perez, kulübün ekonomik geleceği için son yıllarda kasasından yüksek bonservisler çıkarmayı tercih etmiyordu.

REAL'İN GELECEĞİ ONUN ELLERİNDE

Real Madrid, teknik direktörlük kariyerine Bayer Leverkusen'de harika bir başlangıç yapan ve takımıyla Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Alonso ile geleceğe umutla bakıyor.

Hem futbolculuk döneminde hem de teknik direktörlük kariyerinde istikrarlı çizgisiyle dikkat çeken Alonso'nun, Real Madrid'de neler başaracağı şimdiden büyük merak konusu.

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Real Madrid'e Xabi Alonso müjdesi! Florentino Perez'in istediği oldu...
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