Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'den yeni sezon için yabancı kuralı açıklaması! İşte alınan karar...
Giriş Tarihi: 14.5.2025 13:15 Son Güncelleme: 14.5.2025 13:23

TFF'den yeni sezon için yabancı kuralı açıklaması! İşte alınan karar...

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'nda revizeye gitti. İşte detaylar...

TFF’den yeni sezon için yabancı kuralı açıklaması! İşte alınan karar...

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu revize edildi.

İşte TFF'den 2025-26 sezonu için yapılan yabancı kuralı açıklaması:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar uyarınca 2025-2026 Sezonu Trendyol Süper Lig Futbolcu Uygunluğu revize edilmiştir. 2025-2026 sezonunda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler."

ARKADAŞINA GÖNDER
TFF'den yeni sezon için yabancı kuralı açıklaması! İşte alınan karar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz