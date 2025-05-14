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Giriş Tarihi: 14.5.2025 22:12 Son Güncelleme: 14.5.2025 22:40

Trabzonspor'a sakatlık şoku! Yıldız isim sedyeyle çıkarıldı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev finalde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. ATV ekranlarından naklen yayınlanan dev mücadelenin ilk yarısında bir sakatlık şoku yaşandı. Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu sedyeyle kenara geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor’a sakatlık şoku! Yıldız isim sedyeyle çıkarıldı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final maçında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.

G.SARAY GOLLE BAŞLADI

ATV ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleye Galatasaray hızlı başladı ve 6. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK ŞOKU

Öte yandan ilk yarının son anlarında bordo-mavililerde bir sakatlık şoku yaşandı.

Karşılaşma boyunca Osimhen ile sık sık ikili mücadeleye giren Arseniy Batagov, 45+2'de yaptığı müdahale sonrası kasığında bir sakatlık meydana geldi.

SEDYEYLE KENARA ALINDI

Ukraynalı savunmacı sedyeyle kenara gelirken, yerine John Lundstram dahil oldu.

G.SARAY TARAFTARI ALKIŞLADI

Galatasaray taraftarları, sakatlığı yüzünden oyundan çıkmak zorunda kalan Arseniy Batagov'u alkışlayarak destek oldu.

Galatasaray taraftarından Batagov’a destek

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Trabzonspor'a sakatlık şoku! Yıldız isim sedyeyle çıkarıldı...
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