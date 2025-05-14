Trabzonspor’a sakatlık şoku! Yıldız isim sedyeyle çıkarıldı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final maçında Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaştı.
G.SARAY GOLLE BAŞLADI
ATV ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleye Galatasaray hızlı başladı ve 6. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşma boyunca Osimhen ile sık sık ikili mücadeleye giren Arseniy Batagov, 45+2'de yaptığı müdahale sonrası kasığında bir sakatlık meydana geldi.
SEDYEYLE KENARA ALINDI
Ukraynalı savunmacı sedyeyle kenara gelirken, yerine John Lundstram dahil oldu.
G.SARAY TARAFTARI ALKIŞLADI
Galatasaray taraftarları, sakatlığı yüzünden oyundan çıkmak zorunda kalan Arseniy Batagov'u alkışlayarak destek oldu.
Galatasaray taraftarından Batagov’a destek