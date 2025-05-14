Uğurcan ve Savic’ten büyük fedakârlık

Ligde rotasyonlu kadro ile Galatasaray karşısına çıkan Trabzonspor, kupa finalinde ideal kadrosu ile sahada olacak. Uğurcan Çakır, son antrenmana çıktı ve teknik ekibe sahada olmak istediğini söyledi. Son iki maçta forma giyemeyen Stefan Savic de takımla birlikte antrenmanlara çıktı. Tecrübeli isim de teknik direktör Fatih Tekke'ye, "Eğer bir fedakârlık gerekiyorsa o maç bu maç olmalı" diyerek hazır olduğunu söyledi.

ZOR TERCİH: OKAY&MENDY

Fatih Tekke'nin orta sahada, ligdeki G.Saray maçında stoperde etkili olan Okay ile Mendy arasında bir tercih yapması öngörülüyor. 47 yaşındaki hoca, önlerinde Ozan'a, ileride ise formda isimler olan Zubkov, Nwakaeme, Sikan ve Banza dörtlüsüne formayı vermesi bekleniyor.