Yunus Akgün: Pazar günü 5. yıldızı takmak istiyoruz

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Trabzonspor'a karşı 3-0 kazanılan finalin ardından konuştu.

Yunus Akgün, "İnşallah pazar günü de 5. yıldızı takmak istiyoruz. Kulübümüze hayırlı olsun. Çok mutluyuz." dedi.

Milli futbolcu, ligdeki şampiyonluk için, "Tek bir 90 dakika kaldı. Bunun farkındayız. Artan bir performansımız var. Herkes çok istekli. İnşallah pazar günü de kupayı taraftarımıza hediye edeceğiz." sözlerini sarf etti.

3 ASİSTLE DAMGA VURDU

Başarılı futbolcu, karşılaşamada filelere giden 3 golde de pası atan oyuncu oldu.