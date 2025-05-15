Bandırmaspor, Erzurumspor FK’yı 2-0 yendi ve yarı finale çıktı!

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur maçında Bandırmaspor, sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştı. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Bandırmaspor 2-0 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2. Dakikada Mexer, 63. Dakikada ise Diony kaydetti.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor play-off'larda adını yarı finale yazdıran taraf oldu.
Bandırmaspor'un rakibi bugün oynanacak İstanbulspor-Boluspor maçının galibi olacak.
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Samet Çavuş, Gökmen Baltacı
Bandırmaspor: Akın Alkan, Hikmet Çiftçi (Sergen Piçinçiol dk. 89), Lois Diony (İbrahim Kaya dk. 89), Ndongala (Paixao dk. 79) Hakan Bilgiç, Mexer, Atınç Nukan, Billal Messaudi, Murat Can Akpınar (Mehmet Özcan dk. 74), Rahmetullah Berişbek, Mulumba,
Yedekler: Zafer Görgen, Mourad Louzif, Kerim Avcı, Emirhan Ayhan, Erkam Kömür, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Erzurumspor FK: Mehmet Ataberk, Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Roshi (Mamba dk. 87), Mustafa Yumlu, Crociata, Azubuike (Gökhan Akkan dk. 72), Sylla, Orhan Ovacıklı, Teklic (Sefa Akkün dk. 72)
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Yakup Kırtay, Mehmet Taş, İlkan Sever, Salih Sarıkaya, Celal Hanalp, Tasev
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Mexer (dk. 45+2), Diony (dk. 62) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Mulumba (Bandırmaspor), Mustafa Yumlu, Mustafa Aktaş, Roshi, Crokiatai (Erzurumspor FK)