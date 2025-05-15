Cengiz Ünder, MLS’te haftanın 11’ine seçildi

MLS'in internet sitesinde yer alan haberde 13. haftanın en iyi 11'i açıklandı.
Los Angeles'ın Seattle Sounders'ı 4-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Cengiz Ünder, haftanın 11'ine seçildi.
Ligde 13. haftanın en iyi 11'i şu şekilde:
Kaleci: Luis Barraza (DC United)
Defans: Felipe Andrade (Houston Dynamo), Nathan Harriel (Philadelphia Union), David Brekalo (Orlando City)
Orta saha: Hany Mukhtar (Nashville), Beau Leroux (San Jose Earthquakes), Martin Ojeda (Orlando City), Tadeo Allende (Inter Miami)
Forvet: Cengiz Ünder (Los Angeles), Tai Baribo (Philadelphia Union), Anders Dreyer (San Diego)