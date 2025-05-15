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Giriş Tarihi: 15.5.2025 23:02

Cengiz Ünder, MLS'te haftanın 11'ine seçildi

Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, haftanın 11'ine girdi.

AA
Cengiz Ünder, MLS’te haftanın 11’ine seçildi

MLS'in internet sitesinde yer alan haberde 13. haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Los Angeles'ın Seattle Sounders'ı 4-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Cengiz Ünder, haftanın 11'ine seçildi.

Ligde 13. haftanın en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Luis Barraza (DC United)

Defans: Felipe Andrade (Houston Dynamo), Nathan Harriel (Philadelphia Union), David Brekalo (Orlando City)

Orta saha: Hany Mukhtar (Nashville), Beau Leroux (San Jose Earthquakes), Martin Ojeda (Orlando City), Tadeo Allende (Inter Miami)

Forvet: Cengiz Ünder (Los Angeles), Tai Baribo (Philadelphia Union), Anders Dreyer (San Diego)

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Cengiz Ünder, MLS'te haftanın 11'ine seçildi
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