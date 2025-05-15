Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Espanyol-Barcelona maçında olay! Bir araba taraftarları ezdi, yaralılar var!
Giriş Tarihi: 15.5.2025 23:17 Son Güncelleme: 15.5.2025 23:17

Espanyol-Barcelona maçında olay! Bir araba taraftarları ezdi, yaralılar var!

LaLiga'da oynanan Espanyol-Barcelona derbisi sırasında stat dışında olay çıktı. Bir araba taraftarları ezdi. Yaralılar olduğu bildirildi.

Espanyol-Barcelona maçında olay! Bir araba taraftarları ezdi, yaralılar var!

LaLiga'da Barcelona şampiyonluk maçında aynı şehrin takımı Espanyol ile derbi maçında karşılaştı. Karşılaşma sırasında stadyum dışında olay yaşandı.

RCDE Stadyumu yakınında meydana gelen olay sırasında maç 8. dakikada yaklaşık 1 dakika durduruldu.

Önü kesilen araba taraftarların içine doğru hızla ilerledi. Yaşanan olay sonrası birçok taraftar yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Espanyol-Barcelona maçında olay! Bir araba taraftarları ezdi, yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz