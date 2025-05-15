Espanyol-Barcelona maçında olay! Bir araba taraftarları ezdi, yaralılar var!

LaLiga'da Barcelona şampiyonluk maçında aynı şehrin takımı Espanyol ile derbi maçında karşılaştı. Karşılaşma sırasında stadyum dışında olay yaşandı.
RCDE Stadyumu yakınında meydana gelen olay sırasında maç 8. dakikada yaklaşık 1 dakika durduruldu.
💥 Espanyol ve Barcelona taraftarları arasında çıkan olayda bir araç yayaları ezdi.pic.twitter.com/t9WGOOVxle— Sabah Spor (@sabahspor) May 15, 2025
Önü kesilen araba taraftarların içine doğru hızla ilerledi. Yaşanan olay sonrası birçok taraftar yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan kimsenin olmadığı öğrenildi.